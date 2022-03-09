Британская компания, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif и другие) остановит экспорт и импорт продукции в Россию.

Об этом сообщает Reuters.

Unilever во вторник стала первой крупной европейской продовольственной компанией, которая прекратила импорт и экспорт из России после вторжения страны в Украину.



При этом поставки произведённых в России товаров будут продолжаться внутри страны.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.