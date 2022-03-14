Ведущий "Караоке на Майдане" и продюсер Игорь Кондратюк, которому сегодня исполняется 55 лет, сообщил, что в его дом под Киевом "прилетело" от россиян и показал фото последствий.

"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов. Русские - д@рьмо планеты Земля, – попали в наш дом под Киевом", - написал в соцсети Кондратюк.

На опубликованных фото видно повреждение стены дома и кондиционеров, а также выбитые взрывом оконные стекла.

Напомним, по словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате падения российских ракет один погибший на Оболони и один - на Куреневке. Также мы сообщали, что российские военные обстреляли Снегиревку и Первомайское к северо-востоку от Николаева.

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