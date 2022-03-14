Дочь задержанного СБУ 70-летнего писателя Яна Таксюра просит о помощи и поддержке
Дочь украинского писателя, поэта и сатирика Яна Таксюра, которого на днях задержала СБУ, записала видеообращение на своей странице в Instagram.
"10 марта отец был задержан сотрудниками СБУ в своей киевской квартире без предъявления обвинений. Сейчас папа находится в Лукьяновском СИЗО, подозрение не предъявлено. Папа нуждается в юридической помощи. Написал нам записку, чтобы мы постарались найти документы медицинские, подтверждающие его онкологический диагноз. Диагноз этот есть и еще есть ряд проблем со здоровьем. И вообще, папе в этом году 70 лет и чувствует он себя плохо. Папа нуждается в юридической защите и в поддержке".
Девушка призвала писать, если кто-то может помочь и анонсировала, что будет объявлять сбор средств.
Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали украинского писателя Яна Таксюра. Об этом сообщает "Перший Козацький" (Таксюр - ведущий на этом канале).
"Днем в его квартире произошел обыск. После обыска его увезли", - говорится в сообщении.
Ян Таксюр родился в Киеве в 1952 году, с 80-х годов публикует сатирические стихи, пишет монологи для эстрады и тексты для многих эстрадных звёзд. Последние пять лет ведет программы на канале "Перший Козацький".
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