В понедельник, 28 марта, в Украине идет 33-й день войны с Россией, войска которой рано утром 28 февраля вторглись на территорию и начали обстрел городов

Российские войска вошли во все граничащие с РФ области - Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская. Через белорусскую границу заняли часть Киевской области, а с Черниговщины подошли к Киеву с востока. Но ни в одной из этих областей не взяты крупнейшие города.

Украинские военные отбивают атаки и не дают занять областные центры.

Продолжаются переговоры с Россией. Тем временем вчера в Луганске уже заявили о новом "референдуме" за присоединение к России.

О том, что происходило 27 марта на боевых и дипломатических фронтах, вы можете прочитать в нашем итоговом материале.

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28 марта

09.22 Советник министра МВД Вадим Денисенко заявил "Стране", что ситуация с пожарами в Чернобыле стабилизировалась, радиационный фон в норме.

09.18 В Луцке продолжают тушить пожар на нефтебазе, по которой накануне ночью был совершен ракетный удар.

Об этом сообщил губернатор Волынской области Юрий Погуляйко.

Место удара не разглашается из соображений безопасности спасателей, которые там работают.

09.11 Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбивают атаки противника под Авдеевкой, в районе поселка Верхнеторецкое.

Этот населенный пункт прикрывает стратегическую трассу Константиновка-Донецк.

То есть, идут попытки российских войск и "ДНР" обойти Авдеевку с севера и перерезать коммуникации находящихся там украинских войск.

09.00 По данным ООН 3,8 миллиона украинцев выехали из страны из-за войны, еще 6,5 стали внутренними переселенцами.

Еще 13 миллионов человек "застряли" в зонах боевых действий, выехать оттуда они не могут.

08.50 Сначала войны в Украине погибло 1119 гражданских лиц. Среди них 99 детей. Еще 1790 человек ранены.

Об этом сообщают в ООН.

Причины - обстрелы и авиаудары. "Реальные потери гораздо выше", - заявляют в организации.

08.44 В результате обстрела Рубежного с утра один человек погиб, один ранен, сообщают в Луганской ОВА.

Количество пострадавших уточняется.

08.36 Напоминаем, как работает метро в Киеве сегодня.

Движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

По синей линии поезда курсируют от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки" (без остановки на станциях "Майдан", "Площадь Льва Толстого").

Зеленая линия работает от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи (без остановки "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота", также работает участок "Славутич" – "Красный хутор").

Примерный интервал движения 40 минут.

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

08.32 Ночью в Дарницком районе Киева остатки сбитой ракеты рухнули на частный дом. Примерно через час пожар удалось потушить, сообщает ГосЧС.

08.28 Словения вернула в Киев своих дипломатов. Вчера в Украину прибыл временный поверенный Боштьян Лесяк.

08.22 Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко рассказал, почему не смогли перехватить ракету, которая вчера взорвала местную нефтебазу.

По его словам, она летела с территории Беларуси на низкой высоте. Поэтому радары не сработали.

08.14 Фото пылающего Мариуполя, где идут бои.

08.06 Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил вчера, что российские военные покинули город.

"Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет", - сказал градоначальник.

Россияне вошли в Славутич 26 марта. На следующий день мэр города заявил, что основной их целью была ротация персонала (https://t.me/stranaua/33219) на Чернобыльской АЭС (в Славутиче живут энергетики, которые работают на станции, захваченной сейчас РФ). Также мэр сказал, что российские войска проверят наличия оружия на режимных объектах и выставят блок-посты на въезде-выезде из города

07.55 Немецкое издание Bild показало видео, как пленным российским солдатам простреливают ноги - предположительно, украинские военные.

Эта история вошла в ежедневную видеонарезку по Украине. Озаглавили этот отрывок так: "Украинские военные преступления против русских".

Автор сюжета, журналист Bild Юлиан Рёпке прокомментировал это в Твиттере: "Даже если это не то, о чем мы хотели бы сообщить, об этом все равно нужно сообщать".

Напомним, вчера спикер Офиса президента Алексей Арестович заявил, что по этому видео проведут расследование. И заявил, что в нем есть признаки военного преступления.

07.40 В Луганской ВГА заявляют, что отбили у противника один из районов города Рубежное.

"Вчера ВСУ вытеснили врага из одного из районов Рубежного. В целом на Луганщине и Донбассе за день мы отбили 5 массированных атак российской армии – уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника", - заявил губернатор Сергей Гайдай.

07.00 Главное из утренней сводки Генштаба.

1. Идут бои к югу от Изюма - в Каменке, Сухой Каменке и Топольском. То есть фронт на этом участке движется к границам Донецкой области.

2. На юго-востоке противник пытается наступать в сторону Гуляйполя и Запорожья.

3. Под Авдеевкой российские войска ведут штурм поселка Верхнеторецкое.

4. Под Киевом противник пытается прорвать оборону ВСУ на юго-западе и к востоку от столицы, чтобы перерезать ключевые транспортные артерии.

06.40 Зеленской в своем ночном обращении заявил, что неделя будет насыщенной с точки зрения переговоров по прекращению войны.

"Неделя планируется очень насыщенной с дипломатической точки зрения. Поэтому никому не удастся скрыть украинский интерес где-нибудь в политических кабинетах или в бюрократических лазейках", - заявил президент.

"Впереди – и новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально. Без затяжки. Как мне сообщили, есть возможность и потребность очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат", - сказал Зеленский.

Он напомнил приоритеты Украины на переговорах: "суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны".