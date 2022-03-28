Российское интернет-издание "Агентство" заявило, что представителя украинской делегации на переговорах с РФ Рустема Умерова отравили. Он опроверг данную информацию.

Об отравлении "Агентству" сообщили три собеседника "с обеих сторон". Источники сообщили, что с Умеровым якобы пострадали и обычные люди. Тип яда не назывался, но сообщалось, что это был не "Новичок".

После этого Умеров опроверг сообщения о своём отравлении, которые утром появились в СМИ.

"Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас точно так же активно продолжается", - сообщил он.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.