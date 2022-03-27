Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что украинская и российская переговорные делегации встретятся для переговоров относительно завершения войны в Украине.

Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в ходе переговоров по телефону договорились, что следующая встреча переговорных команд России и Украины состоится в Стамбуле", - говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Эрдоган заявил о необходимости скорейшего прекращения огня в Украине, а также заверил Путина, что Турция и дальше продолжит содействовать установлению перемирия между Москвой и Киевом.

Отметим, что ранее о том, что переговоры пройдут 28-30 марта в Турции говорили глава российской делегации Владимир Мединский и глава украинской делегации Давид Арахамия.

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