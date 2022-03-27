Следующий раунд переговоров Украины и России о мире состоится в Турции 28-30 марта
Давид Арахамия сообщил, что следующий раунд российско-украинских переговоров пройдёт очно двумя делегациями в Турции 28-30 марта.
Об этом Арахамия написал в Facebook.
Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что консенсуса в переговорах с Россией пока нет.
Также "Страна" сообщала, что глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что на переговорах РФ и Украина в основных вопросах топчутся на месте.
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