Россия и Украина в процессе переговоров о мире "сближают позиции по второстепенным вопросам, по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте".

Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно. Россия настаивает на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности будут еще жизненно важные для России позиции", — заявил Мединский.

"То есть, позиция России в том, что согласия Украины лишь на нейтральный статус недостаточно для прекращения огня", - объясняет ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу по 4 из 6 вопросов переговоров.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин лично одобрил участие российского бизнесмена Романа Абрамовича в мирных переговорах России с Украиной.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.