Владимир Путин лично одобрил участие российского бизнесмена Романа Абрамовича в мирных переговорах России с Украиной.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, непосредственно знакомых с этим вопросом.

Собеседники газеты также добавили, что миллиардер встретился с высокопоставленным чиновником из офиса президента Украины, чтобы помочь организовать переговорный процесс.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать FT, одобрил ли участие Абрамовича в переговорах лично Путин.

Накануне Песков сообщил, что бизнесмен участвовал в процессе "на начальной стадии".

Член украинской делегации Давид Арахамия в беседе с FT рассказал, что действительно встречался с Абрамовичем в Гомеле, где проходил первый раунд переговоров Москвы и Киева. Арахамия заявил, что "Абрамович принимает активное участие в мирных переговорах".

"Он пытается сделать все, что в его силах", - заявил, в свою очередь, в разговоре с FT источник, близкий к Абрамовичу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена исключить российского олигарха Романа Абрамовича из уже подготовленного санкционного списка, чтобы тот мог продолжить быть посредником в переговорах с Россией. В российских Telegram-каналах его часто именуют одним из главных сторонников скорейшего окончания войны в Украине среди российской элиты.

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