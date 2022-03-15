Совет Евросоюза 15 марта утвердил четвертый пакет санкций в отношении России с начала полномасштабных боевых действий в Украине. Под действие документа попали политики, бизнесмены и экономический сектор РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Пока война президента Путина против украинского народа продолжается, сохраняется и наша решимость поддерживать Украину и подрывать финансирование военной машины Кремля. Цель этих санкций - чтобы президент Путин прекратил эту бесчеловечную и бессмысленную войну", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Среди попавших под ограничения физических лиц крупнейший акционер Evraz ("Евраз") Роман Абрамович, бывшие акционеры "Альфа-групп" Герман Хан и Алексей Кузьмичев, основной акционер Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин, исполнительный директор "Еврохима" Владимир Рашевский, управляющий и генеральный директор "Яндекса" в России Тигран Худавердян, сенатор Сулейман Керимов, владелец компании "Станкофлот" Марина Сечина, генеральный продюсер и генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, политолог и телеведущий Дмитрий Куликов, телеведущий Артем Шейнин, журналист Армен Гаспарян.

Под санкциями оказались компании "Роснефть-Аэро", АО "Рособоронэкспорт", АО НПО "Высокоточные комплексы", ПАО "Курганмашзавод", AO "Вертолеты России", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького". ЕС также ввел санкции против ряда госкомпаний России. Согласно опубликованной информации, затронуты в том числе "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть"

В список компаний вошли также промышленная корпорация "Оборонпром", Объединенная авиастроительная корпорация, "Уралвагонзавод", "КАМАЗ", Ростех, "Совкомфлот", Объединенная судостроительная корпорация. Кроме того, упомянуты российский концерн, объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны "Алмаз - Антей" и акционерное общество "Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие".

Напомним, комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против России.

15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело — в публикации "Сесть за стол с Путиным".

Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний — в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.