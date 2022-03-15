Россия вышла из Совета Европы и прекратила действие Европейской конвенции о правах человека на своей территории.

Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Таким образом РФ демонстрирует "ответ на действия членов НАТО, которые в свою пользу используют тему прав человека и налагают неоправданные экономические санкции".

По словам Толстого, письмо о выходе России из Совета Европы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил Генеральному секретарю организации Марие Пейчинович-Бурич. Фактически это означает, что после такого шага Россия автоматически выходит из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

К слову, теперь россияне потеряют возможность обращаться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Министерство иностранных дел России заявило, что РФ выходит из Совета Европы. В ведомстве объяснили это тем, что "страны Запада подрывают работу этой организации".

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