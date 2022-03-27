Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил информацию Арахамии, что делегации договорились встретиться очно.

"Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по видеоконференцсвязи. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта", - написал Мединский в Telegram.

Напомним, что Совбез РФ обсудил ход переговоров с Украиной. Киев обвинили в медлительности.

Также мы писали, что в Офисе президента Украины заявили, что переговоры с РФ идут "достаточно тяжело".

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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