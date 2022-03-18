В разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент РФ Владимир Путин заявил, что "Киев старается затянуть украино-российские переговоры" и выдвигает все новые нереалистичные предложения.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что "тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов".

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