Ключевой момент украинско-российского мирного договора - это Крым и Донбасс.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но мы фактически не контролируем их, там работает российская администрация. Одним из ключевых остается вопрос, как управлять этими территориями" - заявил Михаил Подоляк польскому изданию Wiadomości.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли возврат временно неподконтрольных территорий в Украину, Подоляк ответил, что переговоры продолжаются.

"Я не могу прибегать к подробностям, поскольку это может нарушить переговорный процесс. Все, что я могу сказать, это то, что сначала Россия была с большим количеством требований и большинство из них сейчас не рассматриваются", - сказал он.

Напомним, что Financial Times вчера сообщила, что Украина и РФ договорились по 15 пунктам перемирия, среди которых отказ от НАТО и уменьшение вооружения, вывод войск РФ.

После этого эту информацию опроверг Михаил Подоляк. Он назвал озвученную изданием информацию российским "черновиком".

Опровергли информацию издания и в Кремле.

При этом в Офисе президента Украины не исключили, что в течение ближайших недель могут встретиться Зеленский и Путин.