Спикер Кремля Дмитрий Песков фактически опроверг инсайд Financial Times о 15 пунктах, по которым готовы договориться Россия и Украина.

Он на брифинге 17 марта сказал, что публикация Financial Times собрана по частям из уже звучавших заявлений, и, несмотря на наличие отдельных верных позиций, в целом она не верна.

"В этой публикации много компиляции информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о тех темах, которые на повестке дня. Но собрано все неверно, и по сути она не верна. Элементы правильные есть, но в целом это не соответствует действительности", - сказал Песков.

Напомним, Financial Times вчера сообщила, что Украина и РФ договорились по 15 пунктам перемирия, среди них: отказ от НАТО и уменьшение вооружения, вывод войск РФ. После этого эту информацию опроверг советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он назвал озвученную изданием информацию российским "черновиком".

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