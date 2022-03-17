В ночь с 16 на 17 марта президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. В нем он рассказал о своих приоритетах во время переговоров с Россией, а также о том, как призвал Запад создать новый союз, который быстро бы давал скоординированный ответ странам-агрессорам.

Видео опубликовано в соцсетях.

Владимир Зеленский рассказал об освобождении из плена похищенного россиянами мэра Мелитополя Ивана Федорова. Также он сообщил, что 16 марта в Бердянске проходила акция протеста против оккупации армией РФ. Президент Украины в очередной раз обратился к российским солдатам с требованием сложить оружие.

После этого Зеленский рассказал, что гуманитарные коридоры в среду, 16 марта, не работали. Российские военные не останавливали обстрелы и не гарантировали безопасность. По его словам, получилось забрать мариупольцев, которым удалось выбраться в Бердянск. Беженцев забирают в Запорожье. Всего за 16 марта удалось перевезти более 6 тысяч мариупольцев, из них более 2 тысяч - это дети.

"Российские военные пытались сорвать и это движение. Они открыли минометный огонь по участку дороги между Васильевкой и Каменским Запорожской области. Только чудом погибших нет. Пять украинцев получили ранения, из них двое дети", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский рассказал о своем выступлении перед Конгрессом США. По его словам, основной темой стали гарантии безопасности и новый союз.

"В выступлении перед Конгрессом я обратился ко всем главам государств относительно создания нового объединения U-24, нового союза, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира, быстрый и эффективный. Сразу, не через неделю, месяцы, годы, а за первые 24 часа после нападения", - сказал Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о требованиях на переговорах с Россией.

"Переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговоры абсолютны понятны: окончание войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии, реальная защита", - заявил Зеленский.

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