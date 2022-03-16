Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина стала членом "энергетического Евросоюза".

"Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в Евросоюз, а европейская – в Украину. Спасибо всем, благодаря кому у нас теперь единая энергосистема!", - написал президент.

"Страна" разбиралась, чего ждать от перехода на европейскую энергосистему.

Напомним, Зеленский выступил перед Конгрессом. Он призвал создать новую структуру для защиты от войны и эпидемий.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.