Владимир Зеленский в очередной раз констатировал, что для Украины закрыты двери НАТО.

Об этом сообщает официальный Telegram президента Украины в среду, 16 марта.

"Каждая российская ракета, ударившая по нашему государству, является ответом на старый вопрос о НАТО. О том, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса. Если бы были открыты, если бы это было честно, нам не пришлось бы убеждать Альянс, что небо над Украиной нужно закрыть. Закрыть от смерти, которую несут российские воздушные силы", - говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, Зеленский признал, что у Украины нет шансов попасть в НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что отказ Киева от вступления в НАТО - это не уступка России.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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