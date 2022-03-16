Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что отказ Киева от вступления в НАТО - это не уступка России.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Не думаю, что это уступка. По моему мнению, это лишь отражение реального положения дел, которое заключается в том, что еще до российской агрессии Украина не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО", - заявил Блинкен.

"Отметим, что это не Украина, а Запад не собирался брать нашу страну в Альянс. Киев же был очевидно не против и даже требовал взять Украину в НАТО. А теперь это требование официально снимается. И внеблоковый статус - основное предложение Киева на переговорах с Россией.

То есть налицо как раз уступка. Другой вопрос, что требования Москвы содержат и другие положения, по которым Киев на уступки идти не хочет (признание российского Крыма и "ЛДНР", отказ от наступательных вооружений, смена внутриполитического курса)", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

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