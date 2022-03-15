Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "уже услышала, что ей не войти в НАТО".

Об этом он заявил во время выступления на саммите Joint Expeditionary Force.

"Это правда и это нужно признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нас поддерживают", - сказал Зеленский.

Кроме этого, президент попросил Запад значительно нарастить поставки военной техники в Украину, а также призвал закрыть небо над страной для минимизации последствия авиаударов со стороны России. Заявление последовало вслед за возрастающим беспокойством стран-членов НАТО о возможном расширении российской агрессии на Запад.

"Украина сейчас не претендует на активизацию пятой статьи договора о НАТО. И всегда мы говорим об этом, что наше небо необходимо защищать так же, как и небо Североатлантического союза. Но мы понимаем, что всегда есть "но". Каким будет ответ НАТО членам Альянса на востоке Европы, если они уже обращаются за защитой, если к ним прилетят российские ракеты и самолеты", - добавил Зеленский.

Напомним, Белый дом рассматривает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу в ближайшее время. Во время визита глава Белого дома обсудит с европейскими партнерами ситуацию в Украине. Вопрос приняли на обсуждение после того, как бомбардировки РФ усилились в западных регионах Украины, приблизившись к границе Польши. Главной целью поездки Байдена, согласно источникам, станет попытка успокоить членов НАТО в регионе.

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