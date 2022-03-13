Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан завил, что американские военные не задействованы в боевых операциях на территории Украины.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

"Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях в Украине. Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Салливан.

Так он прокомментировал сообщения об ударе по Яворивскому полигону возле Львова.

Также в Пентагоне заявили, что все американские военные еще несколько недель назад покинули тренировочный центр в районе Львова.

В результате удара по Яворивскому полигону погибли 9 человек и еще 57 были ранены.

Американский военный репортер Нолан Петерссон написал, что на пораженной ракетами Яворивской базе ранее находились иностранные добровольцы, прибывшие в Украину.

Напомним, что за ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

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