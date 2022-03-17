Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться после завершения работы над соглашением. Не исключено, что это произойдет в течение ближайших недель. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Также он сообщил, что согласование договора России и Украины может занять от нескольких дней до полутора недель.

Напомним, накануне Подоляк назвал российским "черновиком" 15 пунктов перемирия, опубликованных изданием FT. В свою очередь в Кремле опровергли данные FT о 15 пунктах перемирия между РФ и Украиной.

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