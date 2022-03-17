Российско-украинские переговоры должны продолжиться в четверг, 17 марта. В Кремле заявляют, что российская делегация готова работать круглосуточно.

Об этом на брифинге 17 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаю, идут ли они уже, но должны сегодня по тем или иным направлениям продолжиться", - сказал Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о приоритетах в переговорах с РФ, это, по его словам, конец войны, гарантии безопасности и суверенитет.

Также мы сообщали, что Financial Times вчера сообщила, что Украина и РФ договорились по 15 пунктам перемирия, среди них: отказ от НАТО и уменьшение вооружения, вывод войск РФ.

После этого Подоляк назвал российским "черновиком" 15 пунктов перемирия, опубликованных FT.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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