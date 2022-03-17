Зеленский обсудил с Макроном по телефону продолжение переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Макроном и обсудил с ним продолжение переговоров с Россией.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter в четверг, 17 марта.
Ранее сообщалось, что французский президент сегодня позвонит Путину.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон призывает готовиться к большой войне в Европе.
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