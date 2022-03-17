Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Макроном и обсудил с ним продолжение переговоров с Россией.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter в четверг, 17 марта.

Ранее сообщалось, что французский президент сегодня позвонит Путину.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон призывает готовиться к большой войне в Европе.

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