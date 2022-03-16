На Корсике уже больше недели идут акции протеста, в результате которых пострадали в общей сложности более 100 человек.

В начале марта в тюрьме сильно избили местного националиста Ивана Колонна, который сидит по делу об убийстве корсиканского префекта в 2011 году. Это и послужило поводом для начала манифестаций.

Глава французского МВД уже заявил, что Париж готов обсуждать вопрос автономии Корсики в случае переизбрания Эммануэля Макрона.

Ранее "Страна" сообщала, что глава французского государства Эммануэль Макрон в открытом письме к французам официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые состоятся в апреле.

Также мы писали о том, что Эммануэль Макрон пообещал приложить максимум усилий для прекращения огня в Украине.