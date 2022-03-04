Глава французского государства Эммануэль Макрон в открытом письме к французам официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые состоятся в апреле.

Об этом сообщает ряд французских изданий.

"Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента Республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ", - говорится в письме Макрона.

Отметим, первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй запланирован на 24 апреля.

До 4 марта кандидаты должны предоставить в Конституционный совет страны как минимум 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку, а 7 марта Конституционный совет установит окончательный список кандидатов на выборах.

О своем желании баллотироваться на президентский пост ранее заявили целый ряд политиков, среди которых:

лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен,

кандидат от правоцентриской партии "Республиканцы" Валери Пекресс,

приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур,

основавший партию "Отвоевание",

глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон,

член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо,

национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель,

мэр Парижа Анн Идальго от партии "Социалисты".

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