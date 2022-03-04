Эманнуэль Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок
Глава французского государства Эммануэль Макрон в открытом письме к французам официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые состоятся в апреле.
Об этом сообщает ряд французских изданий.
"Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента Республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ", - говорится в письме Макрона.
Отметим, первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй запланирован на 24 апреля.
До 4 марта кандидаты должны предоставить в Конституционный совет страны как минимум 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку, а 7 марта Конституционный совет установит окончательный список кандидатов на выборах.
О своем желании баллотироваться на президентский пост ранее заявили целый ряд политиков, среди которых:
- лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен,
- кандидат от правоцентриской партии "Республиканцы" Валери Пекресс,
- приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур,
- основавший партию "Отвоевание",
- глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон,
- член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо,
- национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель,
- мэр Парижа Анн Идальго от партии "Социалисты".
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