В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Спикер Кремля Дмитрий Песков неопределенно высказался о возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Об этом Песков сказал на брифинге 18 марта.
"Необходимость встречи при подписании мирного договора будет зависеть от модальности документа, ее еще предстоит согласовать", - заявил Песков.
Также, как заявляет Песков, Киев "не проявляет готовность к ускорению переговоров с Москвой".
По совам Пескова, Путин вечером проведет телефонный разговор с Макроном и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Напомним, в Украине начали подготовку документов для прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, единственный способ закончить эту войну - это прямые переговоры между двумя президентами.
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