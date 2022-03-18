Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на призыв канцлера Германии Олафа Шольца не организовывать травлю простых россиян за вторжение России в Украину.

Подоляк заявил, что, по данным соцопросов, более 70% россиян поддерживают войну против Украины. По мнению Подоляка, подобными призывами Шольц "хочет оправдать свою нерешительность".

"Канцлер Олаф Шольц, пытаясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина (как автора войны). В Европе это может стать ложной тенденцией. Потому что официально 71% россиян поддерживают войну и массовые убийства украинцев. Имейте это в виду", - написал Подоляк в Тwitter.

Напомним, Шольц заявил, что ЕС не планирует приостанавливать импорт российского газа в Европу.

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