Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против травли выходцев из России за войну в Украине.

Об этом Шольц написал в Twitter в четверг, 17 марта.

"Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, оскорбляют или подвергают физическому насилию. Потому что это война Путина. Он один несет ответственность за это", - говорится в сообщении Шольца.

"Фактически впервые в Германии официально признали, что такая травля имеет место", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что сегодня, 17 марта, Зеленский обратился к Бундестагу и призвал ужесточить санкции против РФ.

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