Сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) в Европе пожаловались на "токсичную рабочую среду", в которой им приходится пребывать, выполняя свои служебные обязанности. По словам шпионов Пентагона, такая обстановка подрывает усилия по сбору разведывательной информации.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на показания свидетелей и поступившие в конгресс жалобы.



Например, один из сотрудников Управления военных атташе в Риме, которое входит в DIA, тайно собирал негативную информацию о деятельности коллег, после чего передавал ее руководству. Подобное поведение создало "враждебную атмосферу в офисе и подорвало усилия по сбору разведданных".

Другой свидетель сообщил, что на работе стало известно о его проблемах со здоровьем, после чего эту информацию использовали против него. Также порядки на работе мешали проявлять личную инициативу, а начальство негативно относилось к его стремлению писать "слишком много отчётов".

Кроме того, шпионы неоднократно сообщали о сексуальных домогательствах.

Издание изучило опрос, проведённый среди сотрудников Управления военных атташе, представленного в 140 странах мира. В опросе приняли участие 79 человек. Более 50% заявили о нездоровой рабочей обстановке, в том числе практике запугивание и травли. Ещё 30% рассказали о дискриминации по расовому, половому или иным признакам.

Между тем DIA заверили, что организация придерживается политики нулевой толерантности в отношении намеренных нарушений профессиональных стандартов.

Как писала "Страна", западная разведка постоянно в последнее время заявляет о скором вторжении Путина в Украину, несмотря на опровержения как Москвы, так и Киева.

Также западная разведка предрекла, что после вторжения Кремль поставит в Украине "марионеточное правительство", которое якобы возглавит экс-нардеп Олег Царев.