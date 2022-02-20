Россия не верит заявлениям разведки Великобритании и Соединенных Штатов. В том числе речь о сообщениях о концентрации российских войск у границы с Украиной.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью телеканалу Sky News.

"Мы не доверяем британской и американской разведке, они подводили нас столько раз, достаточно вспомнить историю с оружием массового уничтожения в Ираке, но в любом случае это наша территория, они (войска) не размещены непосредственно на границе", - сказал дипломат в ответ на вопрос, что делают 150 тыс. российских военных у границы с Украиной.

Полянский обратил внимание на то, что ранее разведка говорила о 100 тыс., потом - о 130 тыс. Он задался вопросом, какая цифра верная.

"У Украины есть 120 тысяч военных на линии разграничения на Донбассе", - заметил дипломат.

Отвечая на вопрос по поводу учений российских сил стратегического сдерживания Полянский сказал: "Не думаю, что кто-то должен говорить нам, когда мы должны, а когда не должны проводить учения. Я не думаю, что наши учения на нашей территории должны вызывать у кого-то беспокойство".

Ранее мы писали, что Запад продолжает предсказывать скорое вторжение России в Украину, несмотря на свой провал с прогнозами на 16 февраля. Об этом сообщили Reuters со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного чиновника разведки.

Помимо этого, в Белом доме также заявили, что "все признаки указывают на неминуемое вторжение России в Украину".

Зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".