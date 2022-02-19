От 40% до 50% сухопутных войск РФ, дислоцированных вблизи украинской границы, переместились на позиции для атаки.

Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает Associated Press.

Представитель министерства обороны США, который говорил на условиях анонимности, также сообщил, что количество российских наземных подразделений, известных как батальонные тактические группы, дислоцированных в приграничной зоне, выросло до 125 по сравнению с 83 двумя неделями ранее. Каждая тактическая группа батальона насчитывает от 750 до 1 000 солдат.

Другие собеседники агентства сказали, что перемещение происходит около недели и это "не обязательно значит, что президент Владимир Путин решил начать вторжение".

Напомним, вчера Байден выступил с заявлением по Украине. Он сказал, что наступление Украины на Донбассе противоречит логике. Также он заявил, что, по его данным, "российские войска нападут на Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни".

Подробнее о речи Байдена в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.

Также мы писали, что у Зеленского отреагировали на слова Байдена о решении Путина вторгнуться и заявили, что ОП собирается "воспользоваться шансом на дипломатию".