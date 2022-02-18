Санкции, которые готовят США и их союзники против России на случай обострения украинского кризиса, не затронут возможностей Москвы поставлять энергоносители на мировой рынок.

Об этом 18 февраля заявил на брифинге в Белом доме заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

"Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру", - сказал Сингх.

Он добавил, что отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, вероятно, тоже не будет фигурировать в новом пакете санкций США.



"Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами", - сказал Сингх в ходе брифинга.

"То есть Запад не будет вводить против России самые болезненные для неё меры: ограничения на экспорт нефти и газа, а также отключение SWIFT", - прокомментировал заявление Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что в Евросоюзе обсуждают исключение энергетического сектора из санкций против России.

Также мы писали, что одновременно с этим глава европейской дипломатии Боррель заявил, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток - 2" не будет запущен в работу.