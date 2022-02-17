По инициативе Италии страны Европейского Союза обсуждают возможное исключение энергетического сектора из готовящихся против России санкций.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, как уменьшить влияние санкций против России на ключевые секторы итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора, пишет издание. Как заявил источник, в прошлом месяце Рим направил Еврокомиссии, которая готовит потенциальный пакет санкций против РФ, неофициальный документ, в котором излагаются опасения Италии относительно возможного влияния санкций на ее экономику.

Согласно источникам, Италия и Германия стремятся защитить свой банковский сектор от возможных последствий антироссийских санкций. С этой целью Рим предлагает накладывать санкции на отдельных россиян, а не на широкие сферы российской экономики. Кроме того, Италия попросила Еврокомиссию разработать механизм компенсаций для смягчения последствий санкций для стран ЕС, сообщили агентству источники.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что проект пакета санкций против России готов, он будет предложен, если возникнет такая необходимость. Он отметил, что энергетика станет важной частью санкций Евросоюза против России, если произойдет обострение ситуации вокруг Украины. Также Боррель сказал, что в случае вторжения Российской Федерации в Украину газопровод "Северный поток - 2" не будет запущен в работу.

Между тем в конце января Соединенные Штаты предложили новые санкции против России в случае эскалации ситуации в Украине. Речь идет об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта и сокращении дипломатических контактов.