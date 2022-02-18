Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас не наблюдается никаких признаков отвода российских войск от границы с Украиной, о котором уже неоднократно заявляли в Минобороны РФ.

Об этом глава Пентагона сказал во время пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина" в пятницу, 18 февраля.

"Пока мы не видели никаких признаков того, что они отводят войска", - заявил министр.

По его словам, США все еще наблюдают признаки стягивания войск Российской Федерации к границе с Украиной. Остин считает, что все указывает на то, что Москва будет "сохранять способность для начала нападения в почти любое время".

"Мы видим, что они продолжают готовиться...: продвигаются ближе к границе, рассредоточивают войска, наращивают свои возможности в том, что касается логистики", - сказал он.

Напомним, 15 февраля Минобороны России заявило о завершении учений и отводе войск от границ Украины, даже показали видео отвода войск. Однако украинская разведка заявила, что она не заметила отвода российских войск от границ.

Также сообщалось, что и НАТО не видит признаков отвода российских войск от границ Украины.