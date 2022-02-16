Запад продолжает предсказывать нападение Путина в феврале
Запад продолжает предсказывать скорое вторжение России в Украину, несмотря на свой провал с прогнозами на 16 февраля.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного чиновника разведки.
"Я ожидаю, что в ближайшие пару недель все будет действительно запутанным и неоднозначным", - сказал чиновник.
По его мнению, западная разведка считает, что сейчас более всего вероятен военный конфликт и нет достоверных признаков того, что произойдет деэскалация. Он добавил, что Россия может атаковать Украину "без какого-либо предупреждения или почти без предупреждения".
"Мы находимся в пиковом периоде, когда объявленные россиянами учения находятся в активной фазе", - сказал чиновник.
Напомним, Минобороны РФ заявило об отводе танковой армии Западного военного округа после учений у границ Украины.
Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск от границ.
Также сообщалось, что Энтони Блинкен считает вероятной агрессию со стороны РФ в отношении Украины уже на этой неделе.