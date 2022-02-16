Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, что на фоне сообщений западных СМИ о "вторжении" в Украину в Кремле никак не корректируют свою работу, а продолжают исполнять свои обязанности в штатном режиме.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Основываясь на сообщениях западной прессы, особенно в последнее время, по известной тематике, мы не корректируем нашу работу. Ночь прошла в штатном режиме. Как и положено. Спокойно спали. Утром также спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню", - ответил Песков на вопрос о том, была ли каким-то образом этой ночью скорректирована работа Администрации президента РФ в связи с новостями, которые распространяли западные СМИ.

Также, отвечая на вопрос, не было ли каких-либо контактов с иностранными странами этой ночью или утром, Песков ответил отрицательно.

"По ночам не имеем обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами. Обращение Путина с призывом не нападать на Канаду не планируется", - заявил он.

Между тем, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с иронией обратилась к западным СМИ с просьбой огласить график "вторжений" России на год вперед, чтобы спланировать отпуск.

Напомним, 12 февраля американцы запустили информационную кампанию о "скором вторжении России". Западная пресса утверждала, что война Украины с Россией начнется 16 февраля.

Некоторые СМИ в своих публикациях даже называли время начала "вторжения". Впрочем, "вторжение РФ", которое таблоид The Sun анонсировал на минувшую ночь, так и не состоялось.

О том, что писал таблоид о "вторжении", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.