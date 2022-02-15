Западная разведка считает, что "марионеточное правительство", которое якобы хочет поставить в Киеве Кремль, может возглавить экс-нардеп и бывший заместитель главы фракции "Партии Регионов" в Верховной Раде 7 созыва Олег Царев.

Об этом со ссылкой на данные американской разведки пишет Financial Times, при этом выражая сомнения в достоверности этих данных.

"Предупреждение стало последним в серии подробных разведданных США и их европейских союзников о намерениях президента России Владимира Путина разгромить украинскую армию и установить промосковское правительство", - сообщает издание.

При этом, Financial Times указывает, что Царев отказался от политической карьеры в 2015 году и теперь управляет тремя оздоровительными клиниками на Черном море.

"Это довольно забавная ситуация. Посмотрите на меня. Меня даже не приглашают выступать на (российском) государственном телевидении, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте", - заявил Царев в комментарии журналистам.

При этом, по данным аналитиков, которых опросило издание, имя Царева имеет еще меньше смысла, чем предыдущие имена, упомянутые разведкой США и Великобритании в этом контексте, "что вызывает вопросы о том, насколько хорошо Запад понимает планы Кремля в отношении Украины".

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно Лондон огласил якобы список "оккупационного правительства" Украины после нападения РФ. В него вошли Мураев, Азаров, Клюев.

Также мы сообщали, что говорили в мире об "оккупационном правительстве Мураева" для Украины.

Отметим, что Москва опровергла заявления Лондона о создании "оккупационного правительства Украины".