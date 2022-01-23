Сегодня ночью британский Форин Офис выпустил заявление о том, что Россия якобы готовит для Украины "оккупационное правительство".

Его якобы должен возглавить лидер партии "Наши" и владелец канала "Наш" Евгений Мураев, который находится в Украине. Также туда могут войти политэмигранты, живущие в России - Николай Азаров, Сергей Арбузов, Андрей Клюев и Владимир Сивкович.

Мураев уже заявил, что эта информация - фейк, поскольку он уже четвертый год под санкциями России.

Остальные же участники списка попали туда явно случайным порядком - их объединяет лишь эмиграция после 2014 года. В остальном они всегда представляли разные политические группы (кроме разве что Сивковича и Клюева, которые были близки во времена президентства Януковича, но какие у них сейчас отношения непонятно).

Никаких доказательств своих слов Лондон не представил.

Если для людей, живущих в Украине, сомнительность этого списка очевидна, то на Западе реакция получилась двоякой. С одной стороны тему официально подхватили в США, выразив "озабоченность". С другой, западные СМИ во-многом скептически отнеслись к информации британского МИД.

"Страна" проследила реакцию на заявление Лондона и анализирует, зачем вообще оно было сделано.

Официальная реакция в мире

Россия практически сразу выпустила ответ на сообщение Форин Офиса. Там назвали заявления британцев дезинформацией, "чушью" и попыткой разжечь конфликт между Киевом и Москвой.

"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - заявили в МИД РФ.

После российской реакции появилась американская. По ней было понятно, что США по сути поддержали заявления своих британских союзников.

"Такого рода заговоры вызывают глубокое беспокойство. Украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее, и мы поддерживаем наших демократически избранных партнеров на Украине", - заявила представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.

То есть у Байдена солидаризировались с заявлением Лондона о том, что есть некий заговор. Также об этом более прямолинейно сообщило близкое к Демпартии телеканал CNN (о чем еще речь пойдет ниже).

В сухом остатке имеем достаточно слаженную позицию двух стран, которые интенсивно распространяют слухи о нападении России на Украину в ближайшее время.

Независимо от того, насколько вообще правдива информация об "оккупационном правительстве", это подтверждает, что именно США и Британия повышают градус напряженности и сеют панику на украинском направлении. И заявления Лондона ложатся в канву "подготовки российского вторжения" в Украину.

Также эта кампания может дать старт новому витку политических репрессий в Украине - с зачисткой любых сил, которые поднимают тему деэскалации и нормализации отношений с Россией.

Правда, даже на Западе далеко не все верят в правдивость сказанного британскими властями.

"Отвлечь внимание от собственных трудностей". Что пишут в Британии

В западных СМИ звучит скепсис в отношении распространенной британским МИДом "сенсационной новости" о якобы плане России после "нападения" на Украину поставить "оккупационное правительство" во главе с экс-нардепом Евгением Мураевым.

Между строк читаются предположения о фейковости громкого заявления "форин-офиса" - из-за отсутствия подробностей и несостыковок.

Guardian отмечает, что сообщение о том, что "Путин планирует переворот на Украине", вызвало путаницу.

"Заявление Министерства иностранных дел о заговоре с целью создания промосковского правительства в Киеве содержит скудные подробности", - пишет издание.

BBC также замечает, что представитель британского МИД отказался ответить на вопросы, каким образом и когда Россия намерена сменить руководство Украины.

В Британии подозревают, что премьер Джонсон пытается отвлечь внимание от усугубляющихся внутренних проблем с помощью усиления давления на Россию и нагнетания вокруг украинского вопроса.

"Нехватка подробностей о заговоре и внезапный дипломатический толчок после периода пребывания на международной арене рисковали поставить Джонсона под обвинения в том, что он использует нестабильную международную ситуацию для укрепления своего положения дома", - пишет Guardian.

"Нынешний непосредственный внутренний контекст представляет собой правительство, имеющее, честно говоря, опыт организации сенсационных новостных вмешательств, чтобы отвлечь внимание от своих собственных трудностей", - сказал изданию Дэвид Кларк, бывший специальный советник в Министерстве иностранных дел Британии.

По словам британских аналитиков и региональных экспертов, с которыми пообщался Guardian, заявление Форин-офиса не содержало никаких очевидных новых разведданных, учитывая, что Москва концентрирует войска у границы и не скрывает своего недовольства нынешним правительством страны".

Издание цитирует также Василия Филипчука, бывшего пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины, нынче руководителя аналитического центра, который назвал британские обвинения в заговоре "смехотворными".

"Этот сценарий (с "марионеточным правительством" - Ред.) сработает только при полномасштабном вторжении в Киев, - сказал он. - Город будет опустошен, его земли сожжены, и миллион человек покинет город. У нас в столице 100 000 человек с оружием, которые будут сражаться. План может быть, но это чушь собачья", - считает Филипчук.

Тележурналист Евгений Киселев заявил Guardian, что основные оппозиционеры, выступавшие против президента Украины Владимира Зеленского, никогда не будут разговаривать с российскими спецслужбами, как бы они ни были недовольны нынешним правительством в Киеве.

Еще один повод поставить под сомнение заявление форин-офиса - тот факт, что, как пишет BBС, против Мураева с 2018 года действуют российские санкции и что он их связывает со своим конфликтом с Виктором Медведчуком, которого считают кумом Путина.

"У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину", - цитирует BBC комментарий Мураева "Стране".

В Guardian открыто ставят под сомнение подбор кандидатур в "оккупационное правительство".

"Четверо из пяти человек живут в изгнании в Москве, что делает их связи с российским руководством не столько уловкой, сколько достоянием общественности. Заявления министерства иностранных дел еще больше запутались, когда человек, которого оно назвало "потенциальным кандидатом" в качестве кандидата в президенты от Москвы, сказал, что он будет маловероятным кандидатом на пост главы марионеточного правительства Москвы. "Вы сделали мой вечер. Министерство иностранных дел Великобритании кажется растерянным", - смеясь, сказал бывший украинский депутат Евгений Мураев. - Это не очень логично. Мне запрещен въезд в Россию. А деньги от фирмы моего отца там были конфискованы", - пишет Guardian.

США подхватили британский вброс

В то же время в США вторят Британии - источник CNN заявил, что у США якобы "та же информация", что и у Великобритании.

"Источник, имеющий данные американской и британской разведки, подтвердил, что у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно заговора России по установлению дружественного правительства в Украине. "Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы как можно быстрее завершить затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания раскола", - сказал источник. Другой источник сообщил, что США "владеют такой же информацией". Ранее Россию обвиняли в попытке посеять хаос в Украине с помощью кибератак и, предположительно, в заговоре с целью взять под контроль правительство в Киеве. Но Кремль неоднократно отрицал, что планирует вторжение", - сообщает CNN.

CNN ранее сообщал, что США обвинили Россию в вербовке нынешних и бывших украинских правительственных чиновников, чтобы "попытаться взять под контроль украинское правительство, поскольку в четверг были обнародованы новые санкции" (имеются в виду санкции США против Тараса Козака, Владимира Олейника, Владимира Сивковича и Олега Волошина - хотя среди них нет ни одного нынешнего украинского чиновника).

CNN Мураев сказал, что "нечего комментировать" в отношении обвинений, поскольку он является гражданином Украины и все еще находится под российскими санкциями.

Но любопытная деталь - в США начали писать о "пророссийском правительстве" в Украине еще в субботу днем по киевскому времени, то есть до появления официального заявления британского МИДа.

"Путин скорее всего ищет пути поставить в Украине зависимый от России режим. Многие украинцы не поддержали бы пророссийского лидера, но поддержали бы США антироссийское повстанческое движение?" - задавалась вопросом Washington Post.

Автор статьи Дэвид Лейк, профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего, который заканчивает книгу о непрямом правлении США, рассуждает о том, "что будет дальше в случае вторжения России в Украину".

Стратегия России, по его мнению, предполагает "косвенное правление".

Москва, считает он, "попытается свергнуть нынешнее правительство президента Владимира Зеленского и править косвенно через пророссийское украинское доверенное лицо, как это произошло при другом украинском правительстве". Дескать, это будет гарантией, что Украина не вступит в НАТО, чего добивается Россия.

"Стратегия России - это классическая стратегия создания сфер влияния посредством непрямого правления", - пишет он. И приводит в пример "вмешательство России в дела Беларуси в 2020 году в поддержку Александра Лукашенко" и "недавнюю экспедицию в Казахстан в поддержку Касым-Жомарта Токаева".

Но при этом эксперт не уверен, что России нужны марионетки в Украине. "Москва может в конечном итоге решить, что сохранение дружественного правительства в Украине не стоит затрат крови и денег".

Зачем это все было?

Таким образом, даже в западных СМИ многие с большим скепсисом восприняли обнародованную информацию о "марионеточном правительстве" во главе с Мураевым. А для людей, которые боле менее разбираются в украинской политики и знают хотя бы о том, что против Мураева были введены санкции России, фейковость "сенсационного" заявления британского МИД была очевидно изначально.

Тогда зачем оно было сделано?

По одной из версий, таким образом Запад (и прозападные круги в Украине) подталкивают Зеленского к закрытию телеканала "Наш" через санкции СНБО. "Наш", после закрытия в прошлом году трех оппозиционных телеканалов NewsOne, 112 и ZIK (их владелец - нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак), сейчас остается единственным эфирным каналом, который транслирует повестку условной "партии мира" (в трактовке националистов - "пророссийские нарративы"). И при этом имеет хорошие рейтинги телесмотрения.

Поэтому через вброс информации о "марионеточном правительстве" Мураева может идти подготовка к закрытию канала "Наш".

В тоже время, цели могут быть и более широкими - зачистка в целом политического поля Украины от всех сил, на которые вешают ярлык "пророссийские".

Причем, возможно, это планируется под некие будущие действия. В частности - под эскалацию конфликта на Донбассе.

"Похоже, некоторым силам на Западе выгоден конфликт, и они планируют развязать его через провокацию с украинской стороны на Донбассе, предварительно всех убедив, что вероломное нападение подготовили в Кремле", - написал на своей странице в ФБ нардеп Олег Волошин, комментируя информацию британского МИДа.

Какая версия верна - увидим по тому какое развитие получит этот скандал.