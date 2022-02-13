Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США предают огласке разведывательные данные о ситуации вокруг Украины в попытке остановить войну, а не спровоцировать ее начало, и потому они заслуживают доверия.

Об этом Джейк Салливан сообщил в интервью CNN.

"Мы не представляем разведданные, чтобы начать войну, как это случалось в прошлом... Мы представляем их, чтобы остановить войну. Я думаю, что фундаментально это с самого начала означает другой уровень достоверности", - сказал Салливан.

Кроме того, по словам Салливана, США предупреждают, что Россия может в любой день напасть на Украину, использовав в качестве предлога провокацию - "операцию под чужим флагом" против своих же сил или русскоязычных жителей соседней страны.

В то же время советник Байдена признал, что не может точно предсказать дату начала войны и не исключил, что ее не случится вовсе.

Также Салливан рассказал, что власти США составляют списки российских экономических элит для применения к ним санкций в случае эскалации на Украине.

"Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциям, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить, - пояснил Салливан.

По его словам, ограничения коснутся в том числе окружения президента России Владимира Путина.

"Свежая порция нагнетающих заявлений от советника Байдена по нацбезопасности Джона Салливана:

США не могут предсказать точный день начала вторжения России в Украину, но оно может начаться в любой момент;

Россия намерена создать предлог для нападения на Украину;

США могут полностью эвакуировать свое посольство из Киева (сейчас оно работает в урезанном режиме)", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что посольство России в США назвало "абсолютно беспочвенными" заявления о вторжении Москвы в Украину.

Также "Страна" сообщала, что Джо Байден назвал датой вторжения РФ в Украину 16 февраля.