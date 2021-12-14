В США сотням гимнасток - жертвам сексуального насилия и домогательств - выплатят 380 млн долларов. Таков итог пятилетнего разбирательства между спортсменками и Федерацией гимнастики США, олимпийским и паралимпийским комитетами страны.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

По данным Wall Street Journal, эта самая крупная финансовая компенсация жертвам сексуального насилия.

Пока неясно, сколько получит каждая из девушек - это зависит от совокупности факторов. Помимо получения выплат они смогут выдвинуть представителя в руководство федерации.

Напомним, что более 300 спортсменок стали жертвами действий бывшего врача американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассара и лиц, связанных с федерацией.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2018 году глава совета Федерации гимнастики США Пол Парилла и два его заместителя Джей Байндер и Битси Келли ушли в отставку в связи со скандалом вокруг доктора национальной сборной Ларри Нассара. Целый ряд гимнасток обвинил его в сексуальных домогательствах.

Также мы писали, что около 300 актрис театра и кино, сотрудников киноиндустрии и телевидения основали в США движение Time's Up ("Время вышло"), чтобы бороться с сексуальным насилием и дискриминацией женщин в рабочей сфере.