Канадский хоккеист, 31-летний Кайл Бич обвинил бывшего видеотренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс" Брэда Олдрича в секс-домогательствах.

Об этом спортсмен заявил в интервью спортивному канадскому изданию TSN.

По данным издания, спортсмен заявил, что в 2010 году перед финальной серией розыгрыша Кубка Стэнли тренер включил порнографическое видео и мастурбировал перед ним без его согласия. Он пытался заставить Бича вступить с ним в сексуальный контакт, при этом угрожая спортсмену.

Игрок добавил, что Олдридж домогался его, а когда тот пожаловался другому тренеру, тот оставил инцидент без внимания.

"В "Чикаго Блэкхокс" сказали, что провели расследование. Они сказали, что мои претензии беспочвенны. Они говорили миру, что я лгу", - поделился спортсмен.

В октябре руководство НХЛ оштрафовало "Чикаго Блэкхокс" на два миллиона долларов за отсутствие реакции на случившееся. Кроме того, Стэн Боумэн покинул пост генерального менеджера команды, который он занимал с 2009 года. За время его работы на данном посту клуб трижды стал обладателем Кубка Стэнли.

В данный момент 31-летний защитник играет за немецкую команду "Эрфурт Блэк Драгонс".

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