Заседание немецкого парламента сегодня, 17 марта, открылось видеообращением президента Украины Владимира Зеленского.

В зале в этот момент присутствовали члены правительства, включая канцлера Олафа Шольца, а на гостевой трибуне - посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и работники посольства. Присутствующие стоя аплодировали украинскому президенту.

Зеленский заявил, что бомбами, ракетами и артиллерией Россия атакует "больницы, школы, церкви", убиты 108 детей, и заявил, что санкционное давление на РФ недостаточное.

Председательствующая на заседании Катрин Гаринг-Эккарт заявила, что мир вздрагивает от картин того, как Россия убивает женщин и детей, как разрушает украинские города и села.

Ранее мы писали, что Зеленский выступил в Конгрессе США. Он призвал закрыть американские порты для российских товаров. И принять другие меры, чтоб остановить вторжение РФ в Украину.

Также сообщали, что Зеленский рассказал о приоритетах в переговорах с РФ.

Кроме того, писали, что в Украине не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза, по мнению главы МВД.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды - в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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