Глава МВД Денис Монастырский заявил, что в Украине уже нет безопасных мест, где можно переждать вторжение России.

"В Украине сегодня не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза. Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы или где не находились представители диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас обычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях. Эта проблема сегодня есть повсюду", - сказал Монастырский.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях в Украине вчера, 16 марта.

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