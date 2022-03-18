Сегодня в России отмечают восьмую годовщину аннексии Крыма. Как уже писала "Страна", по этому поводу в разных городах России (в том числе и в Москве на Лужниках) пройдут митинги и концерты, организованные властями. Это будут также и акции поддержки "спецоперации" на Донбассе.

Как сообщают российские телеграм-каналы, в 14:00 по киевскому времени Путин выступит перед россиянами в столице РФ. Тема обращения - годовщина аннексии Крыма и война в Украине.

Ранее мы писали, что как только москвичи вышли на митинг против войны в Украине, их сразу же начала задерживать полиция.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.