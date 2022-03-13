Москвичи вышли на антивоенный митинг. Их задерживает полиция. Видео
В воскресенье, 13 марта, в Москве проходит антивоенный митинг. Практически сразу начались задержания на Манежной площади. Кадры публикуют очевидцы в соцсетях.
По словам людей, сейчас на Манежной площади наблюдается большое количество полиции. Силовики совершают выборочную проверку документов.
Известно, что Навальный призвал противников войны выходить на улицы городов каждое воскресенье в 14:00.
За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.
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