В воскресенье, 13 марта, в Москве проходит антивоенный митинг. Практически сразу начались задержания на Манежной площади. Кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

По словам людей, сейчас на Манежной площади наблюдается большое количество полиции. Силовики совершают выборочную проверку документов.

Известно, что Навальный призвал противников войны выходить на улицы городов каждое воскресенье в 14:00.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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