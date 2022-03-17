Завтра, 18 марта, по всей России пройдут большие акции в поддержку "спецоперации" в Украине. Они состоятся в день очередной годовщины аннексии Крыма, которая произошла в 2014 году.

Формальный организатор мероприятий - федерация профсоюзов. Она же и собирает людей.

Как сообщают российские СМИ, в Москве, на стадионе "Лужники", в 14:00 по Киеву начнется митинг-концерт. Должны выступить группа "Любэ", Григорий Лепс, Полина Гагарина, "Руки вверх", Тимоти и "другие артисты России, Донецкой народной республики и Украины".

Название митинга-концерта - "Za Россию! Za мир! Za президента!"

По данным "Коммерсанта", на митинге в Москве также ожидается участие Путина. Издание пишет, что подобные акции пройдут в 18 крупнейших городах страны.

Член профсоюза из Москвы рассказал "Стране", что запись на посещение концерта (приглашения туда будут именные) организовывалась и на его предприятии. По его словам, из 86 работников записались 80. Остальных шестерых не заставляли - они останутся на дежурстве на работе.

Членам профсоюзов рекомендовано взять с собой флаги России. Тем, у кого их нет, выдадут. Также, помимо указанных выше лозунгов, на плакатах они могут писать: Za наших! Za республики Донбасса! Za "ДНР" и "ЛНР"! Za Крым и Севастополь! Za Путина!

Трансляция концерта и телемосты будут организованы на всех главных российских телеканалах в прямом эфире.

Ранее мы писали, что москвичи вышли на антивоенный митинг, их сразу же начала задерживать полиция.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды - в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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