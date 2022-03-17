Резников обвинил РФ в геноциде украинцев и назвал Путина "настоящим Гитлером современности"
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские войска совершают геноцид против украинцев в Мариуполе.
В интервью Reuters Резников назвал Путина "настоящим Гитлером современности".
По его словам, цель России - уничтожить Украину, а ее президент Владимир Путин должен быть признан военным преступником.
Напомним, накануне авиация РФ сбросила сверхмощную бомбу и уничтожила Мариупольский драмтеатр, там прятались люди с детьми. В четверг появилась информация, что бомбоубежище под Мариупольским драмтеатром выдержало авиаудар, завалы уже разбирают, люди выходят живыми.
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