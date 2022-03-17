Война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и стать беженцами. Многие уезжают в Евросоюз.

"Страна" собрала истории людей, которые вынуждены были выехать из Украины.

Анастасия из Киева:

"Я проходила границу неделю назад. Ехала через польскую границу, пункт пропуска Шегини. И мне очень повезло, потому что я попала между двумя волнами людей, которые эвакуировались. Стояла на границе всего семь часов. А на следующий день уже было очень много людей, которые эвакуировались из разбомбленных городов. Моя знакомая стояла на границе полтора дня.

Нам сказали, что беременным и тем, кто с детьми до года, полиция обязана сделать "зелёный коридор" и провести без очереди. Но тем не менее, мы сидели в машине все семь часов. А на все вопросы полиция отвечала: "Ничего не знаем". Бывало, что разное быдло выезжало по встречке и обгоняло очередь, но никто им ничего не им говорил. За то время, пока мы стояли, я видела 10 мужчин, которых пропустили через границу. Не знаю, на каких условиях, но они прошли.

Отмечу, что мы выехали с собакой, у нас были на нее документы, но на границе у нас даже не спрашивали эти документы. На границе не спрашивали, сколько с собой денег, поэтому ничего не пришлось декларировать. Также почти не осматривали вещи. Я не успела открыть багажник, как сказали: "Все нормально. Закрывайте".

Из интересных моментов: везде пишут, что для украинцев отменили страховку, которая называется "Зелёная карта" — так вот, ее не отменили. Мы смогли ее оформить на границе, а вот моя подруга, которая ехала через Словению, не смогла ее оформить и возможности на границе ее заполнить не было. Это большая проблема. Ещё один нюанс: у меня на колёсах машины стоит зимняя резина с шипами, а в Польше это запрещено, поэтому необходимо в ближайшее время заменить шины, так как будут штрафы.

В Польше очень тяжело найти жильё. Большие города уже переполнены беженцами из Украины, поэтому необходимо искать подальше от границы. Снять за деньги жильё невозможно, бесплатно могут разместить, если ты говоришь, что из Украины. Поляки очень поддерживают украинцев. Вокруг центра помощи беженцам много людей, которые помогают всем, чем только могут.

Мы жили четыре дня в центре Варшавы с собакой. Нас приняла польская семья. Каждый день они заказывали для нас то пиццу, то тайскую еду, оплачивали парковку. Мы пытались хоть что-то компенсировать, но они просто не брали с нас деньги. Собаке привезли игрушки, полностью заполнили наш холодильник. Мы подарили им орхидею и оставили письмо на польском. Прошу вас опубликовать его.

"Дорогие … и … ! Мы безгранично благодарны вам за ту поддержку и заботу, которую вы нам оказали в эти дни. Вы дали нам ощущение дома и друзей рядом в момент, когда наши дома подвергались бомбардировкам и мы не знали, как будем жить завтра и сможем ли вернуться. Вы дали нам огромную веру в людей и маленький островок спокойствия, который позволил нам передохнуть и поверить, что все обязательно будет хорошо. Мы уверены, что все добро возвращается и Бог наградит вас. В эти дни вы стали нашими близкими и родными друзьями, и где бы ни был наш дом в будущем - он и ваш, и мы всегда будем рады вам. Очень верим, что сможем пригласить вас в гости в цветущий Киев уже очень скоро. Обнимаем и до скорой встречи!" - написано в письме.

Марина из Киева:

"Когда началась война, некоторые время мы сидели дома, пару раз спускались в подвал. Но муж сказал, что я обязана уехать, так как у нас маленькие дети. Утром мы выехали из Киева с детьми, собакой и хомяком. Муж - врач, он остался в столице.

Дочке 8 лет, а сыну полтора года. Сын очень тяжело перенёс эту дорогу, дочка в планшете сидела, развлекала себя хоть как-то, поэтому ей было легче. Мы ехали по Одесской трассе на Винницу, так как оттуда до границы с Молдовой было ближе всего.

В Виннице нас приютили у себя совершенно чужие люди и приняли так, как принимают детей родители. Нас накормили супом, уложили спать. Мы проснулись и поехали в сторону Молдовы.

Я сама составляла маршрут, смотрела по картам. Я приехала на границу, думала, что это пункт пропуска "Могилев", но оказалось, что это какой-то промежуточный пункт, через который также пропускают. Мы стояли всего три часа.

В Кишиневе нас встретила подруга моей подруги. Тоже абсолютно чужой человек, который принял нас как родственников. Мы переночевали в Кишиневе и поехали на границу с Румынией. Там мы стояли семь часов, после нас встретили волонтёры. Они нас накормили, напоили какао, дали с собой обеды, детское питание. Я хотела снять отель, но мужчина-волонтёр сказал, что отвезет и поселит нас.

Мы приехали в дом волонтёра, который он любезно нам предоставил. Переночевали и поехали через всю Румынию в Венгрию. Очень сложная дорога, там везде серпантин, всех начало тошнить, собака рвала. Когда мы наконец приехали в Венгрию, я была готова ночевать в машине, но маленькие дети очень устали, поэтому мы нашли гостиницу.

Для нас сделали скидку, и вместо 150 евро мы заплатили всего 50 евро за всех. А утром поехали в Австрию. Там было очень мало людей на границе. У нас не было документов на собаку, но у нас даже не спросили эти документы, сразу пропустили, увидев маленького ребёнка.

Я живу сейчас недалеко от центра Вены, это мой любимый город в мирное время. Но сейчас больше всего я хочу домой в Киев", - поделилась своей историей Марина.

Ирина из Киева:

"Война застала меня в столице. Потом я приняла решение ехать во Львов на поезде, а из Львова - на поезде в Польшу. Во Львове волонтёры продумали систему, чтобы не было давки на перронах: людей сажали группами по 9 человек в купе.

Если в мирное время до границы ехать три часа, то мы ехали в маленькое село на территории Польши восемь часов. Там украинские пограничники очень тщательно проверяют документы и поезд. Смотрят под сидениями, на верхней полке, нет ли мужчин, которые спрятались. Это все продолжалось три часа, потом украинские пограничники поставили мне штамп в паспорте о том, что я выехала.

Мы проехали буквально 500 метров и остановились: опять началась проверка со стороны польских пограничников, которые также смотрели документы. Мы ехали пять часов по Польше до маленького села, где нас уже ждали волонтёры с едой, одеждой и подарками для детей. Большое спасибо всем полякам, которые не оставили нас в беде.

По месту нам выдали анкету, которую нужно заполнить. Все просто: фамилия имя отчество, дата рождения, куда едешь и т.д. После этого есть вариант поехать в отель для переселенцев, но мне нужно было успеть на самолёт в Ригу, где меня ждали родственники, поэтому я заплатила чуть больше 1000 гривен за билет на поезд.

В основном, все поезда для украинцев бесплатные, но мне нужен был платный, чтобы успеть на рейс. Важный момент: я ехала в тот пункт пропуска в Польше, где пропускали только при наличии загранпаспорта. Если загранпаспорта нет, нужно ехать на Пшемысль. Только там пускают без документов. Вот так относительно быстро я добралась в Ригу", - рассказала Ирина.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 24 февраля в Польшу въехало около 1,6 миллиона человек из 2,5 миллионов, бежавших от войны украинцев.

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