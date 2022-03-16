Появилось видео, как президент США Джо Байден называет Владимира Путина военным преступником.

Во время краткого общения Байдена с журналистами из пула Белого дома корреспондент телеканала Fox News спросила президента США, готов ли он, "после всего что мы видели", назвать своего российского коллегу военным преступником.

Как оказалось, сперва президент США ответил на этот вопрос отрицательно: "Нет". И ушел.

Но затем, сообразив, что сказал что-то не то, вернулся и заявил: "Да, Путин - военный преступник".

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова президента США Джо Байдена являются недопустимой и непростительной риторикой.

Об этом Песков сказал в комментарии ТАСС в среду, 16 марта.

"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", - заявил представитель Кремля.

Год назад тот же Джо Байден дал интервью, в котором согласился с утверждением, что Владимир Путин "убийца". Прозвучало это после публикации доклада разведки, в котором Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы.

Напомним, что Сенат США единогласно принял резолюцию об осуждении Путина как военного преступника.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин заявил, что "спецоперация" идет по плану, и обвинил Запад в ставке на "пятую колонну" в России.

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